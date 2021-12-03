Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,4−0,7%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,10 до 27,30 грн (+0,7%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,25/27,27 до 27,41/27,43 грн (+0,6%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,11/27,34 до 27,23/27,45 (+0,5%/+0,4%).

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При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,9% до 0,8% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Отметим, по данным НБУ, в ноябре население продало банкам $ 2,332 млрд наличной и безналичной валюты в эквиваленте, а купило $ 2,698 млрд. Таким образом, чистая покупка валюты физическими лицами составила $ 365 млн, что более чем в 5,5 раза больше, чем в октябре, когда население купило на чистой основе $ 66 млн.

Всего с начала года население продало валюты на $ 23,451 млрд и купило на $ 22,103 млн. Чистая продажа составила $ 1,348 млрд.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари на начавшейся неделе ожидает рост курса доллара к гривне.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,5 грн, а наличный доллар в банках вблизи 27,4/27,6 грн», — прогнозирует эксперт.

По словам Андрея Гойлова, аналитика Roboforex, во вторник Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены госбонды 6-ти выпусков в гривнах со сроками погашения в 9, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев.

Нерезиденты с высокой долей вероятности проигнорируют данное размещение, говорит эксперт.

По его словам, в ноябре объем их вложений в данном активе сократился на 3,07 млрд грн — до 91,73 млрд. В декабре эта тенденция продолжилась, что оказывает давление на курс гривны.

По прогнозу Гойлова, на текущей неделе доллар США относительно гривны укрепится к уровню 27,45. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет до отметки 31,15.