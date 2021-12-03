Маск анонсировал версию Tesla Cybertruck с четырьмя моторами

Электрический пикап Tesla Cybertruck еще не добрался до конвейера, но снова претерпел изменения. Теперь топовая версия будет иметь четыре мотора, а не три, как заявлялось ранее.
Глава компании Tesla Илон Маск у себя в Твиттере сообщил, что топ-версия Cybertruck получит четыре мотора — ранее самый мощный и быстрый пикап был заявлен с тремя моторами. Именно четырехмоторная модификация должна пойти в производство первой.
При этом начальная версия с одним мотором и вовсе может не попасть на конвейер. Таким образом, когда Tesla Cybertruck доберется до конвейера, гамма будет включать исполнения с двумя, тремя и четырьмя моторами. В последнем случае у каждого колеса пикапа будет свой электродвигатель.
Также Илон Маск раскрыл новые подробности о функциях и оснащении электрического пикапа. Среди прочего это полноуправляемое шасси и так называемый «режим краба» по типу того, что есть у электропикапа Hummer. Суть «крабохода» в том, что все колеса могут поворачиваться в одно сторону, в результате машина, подобно крабу, двигается почти боком.
Эпопея с запуском Cybertruck длится с 2019 года, когда состоялась первая презентация. Серийное производство постоянно откладывается по различным причинам (доводка конструкции, нехватка комплектующих, дефицит полупроводников) и сейчас намечено на конец 2022 года. Массовый выпуск начнется и вовсе в 2023 году.
Однако чем дальше, тем меньше веры словам Маска. Нельзя исключать, что вскоре для Cybertruck будет объявлена очередная отсрочка.
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