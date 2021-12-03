Стартовые цены газа на украинской бирже на прошлой неделе выросли на 27%

Стартовые цены на природный газ ресурса декабря на Украинской энергетической бирже (УЭБ) 30 ноября — 3 декабря 2021 года выросли на 27,03%.

Об этом идет речь в обзоре рынка природного газа УЭБ.

«Стартовые цены на ресурсы росли в течение недели. В итоге, по состоянию на пятницу средняя стартовая цена ресурса декабря была выше показателя понедельника на 27,03%», — говорится в сообщении.

Так, 30 ноября стартовая цена ресурса декабря составила 29,5 тыс. грн за 1 тыс. кубометров, а 3 декабря — 37,5 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

В общей сложности, в период 30 ноября — 3 декабря заявки на покупку и продажу природного газа формировали 11 компаний, в том числе ГПК «Нафтогаз Трейдинг», Укрспирт, Укравтогаз, «Крафт Энерджи». На долгосрочном рынке было продано 3,992 млн. куб. м природного газа. Реализованы были позиции по ресурсам ноября и декабря в ГТС и позиции в ПХГ Украины.

На краткосрочном рынке было заключено 23 соглашения на 790 тыс. куб. газа на внутрисуточном рынке в газотранспортной системе и подземных хранилищах.

В УЭБ отметили, что европейские страны не могут решить проблему малого объема запасов в газовых хранилищах: к началу декабря их наполненность составляла около 70%. Отбор «голубого топлива» осуществляется из всех ПХГ, связанных с Газпромом, в Западной и Центральной Европе. Наращиванию потребления ископаемого топлива дополнительно способствуют проблемы с генерацией энергии из возобновляемых источников.

Как сообщалось, стартовые цены на природный газ (ресурс ноября) на Украинской энергетической бирже (УЭБ) 22−26 ноября 2021 года выросли на 2,59%.