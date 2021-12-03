Межбанк: доллар взял курс на повышение

Торги валютного Межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней 27,38/27,40 UAH/USD.

К 10:25 доллар сумел отвоевать в цене одну копейку, а к 10:40 достиг уровня 27,40/27,42 UAH/USD.

В 10:50 курс американской нацвалюты достиг отметки 27,41/27,43 UAH/USD. Однако к 11:00 доллар упал к уровню 27,40/27,42 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,40 / 27,42

евро – 30,93 / 30,95

Курсы валют на Межбанке

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