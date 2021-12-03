Шмыгаль: Большое количество госпредприятий — источник постоянных злоупотреблений

В Украине – более трех тысяч государственных предприятий, многие из которых являются источником постоянных злоупотреблений.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Facebook.

«В Украине существует более 3 тысяч государственных предприятий, большое количество из которых является источником постоянных злоупотреблений. Приватизация – это важная часть антикоррупционной стратегии правительства, которая призвана уменьшить роль государства в экономике», – заявил глава Кабмина.

В этом контексте он отметил, что в Украине продолжается прозрачная приватизация.

«Фонд государственного имущества на приватизационном аукционе продал Калушскую ТЭЦ за 801 млн грн, что более чем втрое дороже стартовой цены», – напомнил Шмыгаль.

Напомним, 30 ноября Фонд государственного имущества на аукционе продал единый имущественный комплекс государственного предприятия «Калушская теплоэлектроцентраль – новая».

В аукционе приняли участие семь компаний. Победителем стало ООО «Костанза», которое предложило 801 млн грн при стартовой цене 230,2 млн грн (без НДС).

Калушская ТЭЦ, проектная мощность которой составляет 200 МВт, поставляет электроэнергию на энергорынок Украины. Кроме этого, станция входит в «Бурштынский энергоостров», синхронизированный с объединенной энергосистемой Европы.