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В Украине могут изменить принцип начисления возмещения за ДТП

В Украине могут изменить принцип начисления возмещения за ДТП

Новый закон «Об ОСАГО» изменит принципы выплаты возмещения владельцам неновых автомобилей. Главное отличие — не будет учитываться коэффициент износа.

Сейчас идет работа над новой редакцией Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

«Действующий закон «Об ОСАГО», принятый в 2004 году, базировался на европейских практиках, однако в нем есть нормы, которые вызывают обоснованные нарекания у людей, которые пострадали в ДТП. Один из основных таких моментов — именно выплаты с учетом износа запасных частей, подлежащих замене во время ремонта. Поэтому в новом законопроекте мы отходим вообще от концепции износа и переходим к концепции «приведения поврежденного автомобиля в состояние, в котором он был до ДТП», — разъяснил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Эксперты рынка отмечают, что в европейских странах 93−96% выплат производится непосредственно на СТО для компенсации затрат на восстановительный ремонт, а не как средства, выплачиваемые пострадавшему. Денежные выплаты производятся только в отдельных случаях. Например, когда восстановление автомобиля после ДТП экономически нецелесообразно.

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Такая концепция компенсации ущерба, понесенного автомобилем вследствие ДТП, имеет следующие преимущества:

  • полный уход от необходимости расчета износа, потому что для ремонта автомобиля можно использовать неоригинальные (лицензионные) запчасти или запчасти б/у в тех случаях, когда именно эти детали не влияют на безопасность последующей эксплуатации авто;
  • выплата возмещения на СТО и дальнейший восстановительный ремонт автомобиля является шагом для предотвращения возможного недовольства и конфликтов по поводу расчета размера материального ущерба. Пострадавшему не нужно будет задаваться вопросом, хватит ли денег на ремонт, если он получает со СТО уже отремонтированный автомобиль.

В определенных случаях по соглашению между страховщиком и пострадавшим может быть выплачена компенсация в денежной форме. Например, когда пострадавший вообще не хочет ремонтировать поврежденную машину, а планирует продать ее с дисконтом, который учитывает повреждения в результате ДТП.

Напомним, сейчас выплата страхового возмещения за автомобили иностранного производства, в возрасте от 7 лет, и отечественного, в возрасте от 5 лет, производится с учетом так называемого «износа запчастей».

«В Украине средний возраст автопарка, по разным оценкам, составляет от 19 до 24 лет. Сейчас, согласно действующему законодательству, значительная часть пострадавших в ДТП получают выплаты по ОСАГО с вычетом износа запчастей в 50−70%, что не справедливо и не соответствует европейским практикам. Решение такой проблемы на законодательном уровне значительно повысит уровень защиты интересов пострадавших в ДТП и доверие к страхованию», — комментирует Владимир Шевченко.

По материалам Телеканал 24
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