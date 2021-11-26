В Украине могут изменить принцип начисления возмещения за ДТП

Новый закон «Об ОСАГО» изменит принципы выплаты возмещения владельцам неновых автомобилей. Главное отличие — не будет учитываться коэффициент износа.
Сейчас идет работа над новой редакцией Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».
«Действующий закон «Об ОСАГО», принятый в 2004 году, базировался на европейских практиках, однако в нем есть нормы, которые вызывают обоснованные нарекания у людей, которые пострадали в ДТП. Один из основных таких моментов — именно выплаты с учетом износа запасных частей, подлежащих замене во время ремонта. Поэтому в новом законопроекте мы отходим вообще от концепции износа и переходим к концепции «приведения поврежденного автомобиля в состояние, в котором он был до ДТП», — разъяснил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.
Эксперты рынка отмечают, что в европейских странах 93−96% выплат производится непосредственно на СТО для компенсации затрат на восстановительный ремонт, а не как средства, выплачиваемые пострадавшему. Денежные выплаты производятся только в отдельных случаях. Например, когда восстановление автомобиля после ДТП экономически нецелесообразно.
Такая концепция компенсации ущерба, понесенного автомобилем вследствие ДТП, имеет следующие преимущества:
В определенных случаях по соглашению между страховщиком и пострадавшим может быть выплачена компенсация в денежной форме. Например, когда пострадавший вообще не хочет ремонтировать поврежденную машину, а планирует продать ее с дисконтом, который учитывает повреждения в результате ДТП.
Напомним, сейчас выплата страхового возмещения за автомобили иностранного производства, в возрасте от 7 лет, и отечественного, в возрасте от 5 лет, производится с учетом так называемого «износа запчастей».
«В Украине средний возраст автопарка, по разным оценкам, составляет от 19 до 24 лет. Сейчас, согласно действующему законодательству, значительная часть пострадавших в ДТП получают выплаты по ОСАГО с вычетом износа запчастей в 50−70%, что не справедливо и не соответствует европейским практикам. Решение такой проблемы на законодательном уровне значительно повысит уровень защиты интересов пострадавших в ДТП и доверие к страхованию», — комментирует Владимир Шевченко.
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