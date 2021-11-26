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За год доходы ПФУ возросли на 43 млрд грн

За год доходы ПФУ возросли на 43 млрд грн

По итогам января-ноября этого года доходы Пенсионного фонда составили 460,1 млрд грн, что на 43,2 млрд грн больше по сравнению с тем же периодом 2020-го. За 11 месяцев прошлого года они были на уровне 416,9 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные ПФУ.

В частности, собственные средства Пенсионного фонда составили 298,1 млрд грн, а остальная сумма – это деньги госбюджета на финансирование пенсий и одноразовой “карантинной” помощи.


Инфографика: ПФУ

Что касается поступлений единого взноса, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование, то в ПФУ зафиксировали незначительное перевыполнение плана. С начала года поступило 268,1 млрд грн. Притом что планировалось 267,9 млрд грн.

В частности, больше всего Пенсионный фонд получил ЕСВ в июне – 27,8 млрд грн. Минимальная сумма поступила в январе – 19,9 млрд грн. А в ноябре фактический показатель уступил плану – 25,7 млрд грн против 30,4 млрд грн.


Инфографика: ПФУ

По материалам УБР
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