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JP Morgan прогнозирует подорожание нефти до 150 долларов

JP Morgan прогнозирует подорожание нефти до 150 долларов

Крупнейший американский банк JP Morgan прогнозирует, что цены на нефть превысят 125 долларов за баррель в следующем году и 150 долларов в 2023 году. Это произойдет из-за нехватки производственных мощностей для добычи в странах ОПЕК+.

Об этом сообщает агентство Reuters.

“Поскольку выявлен реальный объемный потенциал группы ОПЕК+, это должно привести к увеличению премии за риск к ценам на нефть”, – говорится в сообщении JP Morgan Global Equity Research.

Банк прогнозирует, что в 2022-2023 годах мировой спрос на нефть достигнет 99,8-101,5 миллиона баррелей в сутки.

По материалам РБК-Украина
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