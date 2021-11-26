JP Morgan прогнозирует подорожание нефти до 150 долларов

Крупнейший американский банк JP Morgan прогнозирует, что цены на нефть превысят 125 долларов за баррель в следующем году и 150 долларов в 2023 году. Это произойдет из-за нехватки производственных мощностей для добычи в странах ОПЕК+.
Об этом сообщает агентство Reuters.
“Поскольку выявлен реальный объемный потенциал группы ОПЕК+, это должно привести к увеличению премии за риск к ценам на нефть”, – говорится в сообщении JP Morgan Global Equity Research.
Банк прогнозирует, что в 2022-2023 годах мировой спрос на нефть достигнет 99,8-101,5 миллиона баррелей в сутки.
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