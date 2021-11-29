Межбанк: пятница началась с небольшого роста курса

Торги валютного Межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней 27,26/27,28 UAH/USD.
В течении 25 минут с момента открытия доллар сумел отвоевать в цене одну копейку и к 10:30 достиг до уровня 27,27/27,29 UAH/USD.
Однако на таком уровне курс американской нацвалюты на Межбанке смог продержаться лишь к 10:40, а уже к 10:45 доллар упал к отметке 27,26/27,28 UAH/USD. На этой же отметке курс безналичного доллара продержался до 11:00.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,26 / 27,28
евро – 30,78 / 30,80
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