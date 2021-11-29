С 1 января изменятся тарифы на распределение газа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предварительно одобрила новые тарифы на распределение газа.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, как могут измениться тарифы с 1 января 2022 года.
Как сообщает пресс-служба НКРЭКУ, открытое обсуждение проектов постановлений об установлении тарифов на услуги распределения природного газа для операторов газораспределительных систем состоится 13−15 декабря 2021 года.
Планируется утвердить следующие тарифы:
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