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В Днепре завершают строительство первой объездной дороги (фото)

В Днепре завершают строительство первой объездной дороги (фото)

Запорожскую трассу и Южный мост в Днепре соединила новая магистраль. Finance.ua узнал у главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко подробности.

Это первая объездная областного центра. Работы на завершающем этапе. Сейчас дорожники обустраивают освещение, устанавливают знаки.

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«Всего в регионе строят три магистрали. Трассу в направлении Киева, Южный и Северный обходы Днепра, — отметил Валентин Резниченко. — На финише — работы на новой дороге, соединяющей трассу Н-08 с Южным мостом. Благодаря этой артерии транзитный крупногабаритный транспорт больше не будет портить улицы города и создавать пробки», — сообщил он.

Первая в истории Днепра Объездная — в четыре полосы. На пересечении с улицей Аэропортовской соорудили двухуровневую развязку, чтобы удобно было добраться до аэропорта. Там, где автодорога проходит вдоль полей, возвели путепровод для проезда сельхозтехники.

Общая длина Южного обхода — 7 км.

Справка Finance.ua:

  • Украинское правительство потратит на ремонт и строительство дорог 240,6 млрд грн за три года, согласно Бюджетной декларации на 2022−2024 годы. «Укравтодор» планирует за счет этих денег построить, реконструировать и отремонтировать около 43 тысяч км дорог государственного значения и 119 тысяч км дорог местного значения.
  • Ранее в «Укравтодоре» рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дороги. Средняя стоимость нового строительства 1 километра автодороги первой категории с асфальтобетонным покрытием в 2020 году в Украине составляет 170,6 млн грн.

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По материалам Finance.UA
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