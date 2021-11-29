По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (32,157 млн грн и 59,472 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (61 и 25), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,30−27,31 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 86 активных заявок по доллару на сумму 91,629млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,7777 — 79 797

27,3000 — 888

27,3000 — 20 000

27,3000 — 150 000

27,3000 — 50 000

27,2800 — 35 000

27,2800 — 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,2700 — 20 000

27,2900 — 50 000

27,2900 — 20 000

27,2900 — 39 000

27,2900 — 29 000

27,2900 — 55 555

27,2900 — 10 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,3352 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» -27,2963 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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