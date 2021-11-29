Межбанк: доллар пошел на снижение

Торги валютного Межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней 27,34/27,36 UAH/USD.

В течении 25 минут с момента открытия доллар потерял в цене одну копейку, а к 10:35 опустился до уровня 27,32/27,34 UAH/USD.

К 10:45 курс доллара на Межбанке продолжил снижение к отметке 27,31/27,33 UAH/USD. На этой же отметке курс безналичного доллара продержался до 11:00.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,32 / 27,34

евро – 30,94 / 30,96

Курсы валют на Межбанке

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