Межбанк: доллар пошел на снижение

Торги валютного Межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней 27,34/27,36 UAH/USD.
В течении 25 минут с момента открытия доллар потерял в цене одну копейку, а к 10:35 опустился до уровня 27,32/27,34 UAH/USD.
К 10:45 курс доллара на Межбанке продолжил снижение к отметке 27,31/27,33 UAH/USD. На этой же отметке курс безналичного доллара продержался до 11:00.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,32 / 27,34
евро – 30,94 / 30,96
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