Регулятор повысил тариф для «Укрэнерго»

Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), утвердила тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии в 2022 году на уровне 345,64 грн/МВт-ч (без НДС). Соответствующее решение регулятор принял на заседании в среду вечером.

Отметим, что это на 17,6% выше тарифа на 2021 год (293,93 грн/МВт-ч).

Сначала НКРЭКУ приняла проект решения о тарифе на передачу на 2022 год на уровне 352,38 грн/МВт-ч (без НДС), на заседании 1 декабря выносила откорректированный размер 356,9 грн/МВт-ч, но во время заседания изменила и его, в частности, с учетом уточнения расходов за потери э/э.

Оплату 20% объема зеленой электроэнергии регулятор не учел в тарифе на передачу, несмотря на то, что на этом категорически настаивали МФО, народные депутаты, бизнес и профильные ассоциации и торговые палаты.

«По 20% действуем в рамках законодательства. Будет оно изменено, и мы изменим размер тарифа», — отметил председатель НКРЭКУ.

Ранее секретариат Энергетического Сообщества подтвердил независимость НЭК «Укрэнерго» и согласился на окончательную сертификацию украинского оператора.

Об этом сообщила член Национальной комиссии госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг.