Межбанк: доллар пошел вверх

В среду торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,16/27,18 UAH/USD. По состоянию на 10:40 курс доллара на Межбанке вырос на одну копейку, а в 11:35 достиг показателя в 27,19/27,21 UAH/USD.

После 12:00 доллар стремительно пошел на повышение и около 12:30 повысился до уровня 27,25/27,27 UAH/USD.

До 14:30 американская нацвалюта оказалась на отметке 27,29/27,31 UAH/USD. По состоянию на 16:35 котировки доллара продолжили повышение и оказались в указанный час на отметке 27,31/27,33 UAH/USD.

Уже в 16:50 доллар на Межбанке отвоевал еще одну копейку и был на отметке 27,32/27,34 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,32 / 27,34

евро – 31,01 / 31,03

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1343 / 1,1344

Курсы валют на Межбанке

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