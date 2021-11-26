Межбанк: неожиданный обвал курса доллара и сплошные курьезы по евро

Американские горки по курсу доллара и евро на украинском межбанке продолжаются. После массированной игры «на повышение» и ежедневного роста котировок доллара на 3−12 копеек в день, сегодня курсовой тренд развернулся и доллар существенно подешевел. За вторник, 30 ноября его курс упал сразу на 15 копеек — с утренних 27,30/27,32 до 27,15/27,17 гривен, а евро просел всего лишь на 3 копейки — с 30,93/30,95 до 30,90/30,92 гривен.

При этом, утренний старт по доллару был изначально выше закрытия прошлой сессии. Вчера торги по доллару завершились на отметке 27,25/27,27 гривен, то есть на 5 копеек ниже сегодняшнего старта.

По евровалюте ситуация была еще более впечатляющей. Разброс вчерашнего закрытия и сегодняшнего открытия торгов составил рекордные 24 копейки с закрытия 29 ноября 30,68/30,71 гривен до сегодняшнего открытия 30,93/30,95.

Но если по доллару это были в основном внутренние причины нашего рынка, то по евро такой скачок котировок объясняется взлетом евровалюты относительно доллара на международных площадках сразу с уровней 1,1260 под конец сессии понедельника до отметок выше 1,13 доллара сегодня утром. Кстати, курс евро относительно доллара растет и сейчас. И на момент написания статьи евро уже стоит порядка 1,1380 доллара.

Но при этом из-за проседания курса доллара в Украине за 30 ноября, евро частично даже подешевел относительно гривны при пересчете соотношений евро/доллар и доллар/гривна на нашем межбанке. То есть при значительном взлете евро в мире — на украинском межбанке евро даже подешевел. Такие вот курьезы украинского «загадочного» валютного рынка.

Ключевым мотиватором для всех участников торгов было закрытие месяца. Все спешили завершить свои сделки на отчетную дату и поэтому большинство клиентских сделок прошло до 14 часов.

После обеда на межбанке в основном работали уже сами банки по своей валютной позиции, чтобы зафиксировать результат по торговле валютой за месяц. Но когда под конец дня котировки ситуативно просели, среди покупателей появились и крупные игроки нашего рынка. Они решили воспользоваться моментом и подкупить неожиданно подешевевшую валюту. Это несколько подтянуло курс доллара к концу дня.

В итоге, с утренних 27,30/27,32 гривен доллар к 11 часам просел до 27,29/27,31. Дело в том, что в самом начале сессии значительная часть игроков хотела снова продолжить играть «на повышение». Но сразу после 10 утра Нацбанк вышел с продажей по 27,33 гривны. Это было на момент выше рынка, но стало сигналом для всех участников торгов об уровне «потолка» на сегодня и они стали закрывать свои сделки ниже уровня НБУ.

Как только все поняли, что регулятор не готов сегодня к существенному росту курса и твердо стоит с ценником продажи 27,33 гривны, курс пошел вниз, так как продавцы перестали придерживать валюту в ожиданиях ее возможного роста. К 12 часам доллар просел до 27,22/27,24 гривен, а к обеду упал до 27,16/27,18.

После обеда клиентских заявок оставалось уже мало и доллар упал до 27,125/27,145 гривен. На рынок стали оперативно выходить сами банки с операциями на отчетную дату по валютной позиции и некоторые крупные покупатели, привлеченные таким падением курса.

Продавцы быстро сориентировались и несколько подтянули свои ценники к концу сессии. В итоге, завершились торги последнего дня ноября котировками доллара 27,15/27,17 гривен.

Главные события 30 ноября на валютном рынке:

1). Резкое проседание котировок доллара за день сразу на 15 копеек — с утренних 27,30/27,32 до 27,15/27,17 гривен, а евро подешевел всего на 3 копейки — с 30,93/30,95 до 30,90/30,92 гривен к концу сессии. Хотя на международных площадках евро вырос относительно доллара до 1,1380 на момент написания статьи.

2). Нацбанк выходил на рынок с интервенцией по продаже доллара по 27,33 гривны. Это имело больше психологический эффект, так как его ценник был выше тогдашнего уровня котировок, но показал предел роста котировок на сегодня. Подобными действиями НБУ практически развернул тренд на межбанке в сторону снижения курса доллара.

3). Справочный курс НБУ на 12:00 во вторник находился на отметке 27,2706 гривен, а официальный курс на 1 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2142 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,12 / 27,14

евро — 30,80 / 30,82

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1260 / 1,1261

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке