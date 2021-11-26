По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (30,575 млн грн и 53,864 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (63 и 23), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,25−27,26 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 86 активные заявки по доллару на сумму 84,439 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,8000 — 2 222
27,7777 — 79 797
27,3000 — 20 000
27,2800 — 150 000
27,2700 — 111 111
27,2500 — 200 000
27,2500 — 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,2300 — 50 000
27,2300 — 20 000
27,2500 — 49 000
27,2500 — 40 000
27,2500 — 45 555
27,2500 — 3 000
27,2500 — 37 777
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,2985 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,2457 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объявил о масштабной реформе ЖКХ3 ч. назад - 1412 9
Владельцы авто на еврономерах стали добровольно отдавать свои машины государствуВчера, 15:33 - 3338 9
Австрия первой в ЕС введет налог на доход от криптовалютВчера, 13:29 - 773 9
Витренко заявил, что Россия может не продлить контракт на транзит газа после 2024 годаОколо часа назад - 138 5
Какой процент доходов семьи тратят на коммуналку (инфографика)4 ч. назад - 937 3
Банки будут по-новому проверять переводы украинцевВчера, 14:00 - 5844
Сколько надо откладывать, чтобы купить квартиру в разных городах УкраиныВчера, 13:01 - 3528 2
Владельцы авто на еврономерах стали добровольно отдавать свои машины государствуВчера, 15:33 - 3338 9
С сегодняшнего дня на портале «Дія» появятся новые услугиВчера, 12:09 - 2485 1
Какие налоги следует уплатить до 1 декабряВчера, 17:00 - 1969
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средствоВчера, 12:28 - 269
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 687
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 231
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 688 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1501 1