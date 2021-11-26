Межбанк: валюту снова будет лихорадить

Вторник на валютном межбанке пройдет интересно и динамично, но интрига по дальнейшим перспективам курса доллара и евро сохранится, а общая лихорадка по валюте продолжится. На то есть ряд причин:

Во-первых, сегодня – конец месяца и бизнес будет спешить максимально быстро закрыть свои сделки в первой половине дня. Поэтому сама сессия пройдет в два этапа. На первом (часов до 14-15) – пройдет основная часть клиентских сделок с пиком активности с 11 до 13 часов. На втором (уже до конца сессии) – на межбанк выйдут сами банки, так как им надо фиксировать свой финансовый результат по торговле валютой за ноябрь и выполнять нормативы на отчетную дату.

Во-вторых, спекулянты конечно постараются воспользоваться нервозной обстановкой на рынке и максимально “качнуть” курс, но все их старания могут разбиться о банальную нехватку времени у большинства игроков, когда им будет не до курсовых игр, а основным для них станет просто успеть закрыть все операции на отчетную дату. С другой стороны, тот же фактор конца месяца и цейтнот по времени сделает покупателей валюты более сговорчивыми по курсу, что на руку крупным продавцам и спекулянтам. Так что явно всем будет сегодня на валютном рынке не скучно.

В-третьих, сегодня очередной аукцион по ОВГЗ. Чиновники переиграли его условия и добавили к размещению облигации в евро на 190 дней, чего изначально не предполагалось. В итоге, кроме валютных бумаг Минфин сегодня предложит гривневые облигации без ограничений по сумме на сроки 147, 378, 413, 700, 1064 и 2002 дня. Как мы и писали ранее, особых сенсаций мы не ждем. Но добавление валютных бумаг увеличит общую статистику аукциона. По нашему прогнозу, 30 ноября Минфин Украины сможет разместить гривневые ОВГЗ с доходностью от 10,50% до 13,25% годовых, в зависимости от их сроков. По бумагам в евро будет достаточно большой спрос на сумму по нашим расчетам не менее 60-110 млн евро, при общем объеме продажи бумаг на сумму от 6,9 млрд до 11,6 млрд гривен в гривневом эквиваленте. Основными покупателями будут местные банки, и в первую очередь — госбанки. Нерезиденты в последние несколько дней несколько оживились на рынке и даже кратковременно увеличили свой портфель свыше 95 млрд гривен, но затем опять сократили его уже до 91,73 млрд гривен на 30.11.2021. От степени участия в аукционе иностранцев во многом будет зависеть объем валютного предложения на межбанке. Пока же поведение иностранцев – больше негативный фактор для гривны.

Фактор конца месяца добавит статистики торгов и по нашим расчетам сегодня объем операций на межбанке составит не менее $180-250 млн при заключении до 700 сделок. Как и вчера – продолжаются ралли по паре евро/доллар. На утро вторника евро подорожал выше уровня в 1,13 доллара, что опять позволит спекулянтам сегодня активно зарабатывать на скачках евровалюты и относительно гривны.

Перекосы спроса и предложения по валюте снова придется гасить Нацбанку. Мы прогнозируем как минимум один-два его выходов сегодня на торги с интервенцией по продаже доллара.

В четвертых, фактор получения экспортерами возмещений НДС также сработает против гривны на валютном рынке, так как сегодня многие клиенты еще не потратили получаемую от государства гривну. А часть компаний только сегодня получит свои средства.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua 30 ноября будут в пределах: доллар — коридор 27,20 – 27,45 грн, евро — коридор 30,75 – 31,10 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,30 / 27,32

евро – 30,96 / 30,98

Курсы валют на Межбанке

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