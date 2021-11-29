Стоит ли сейчас покупать доллар, и что будет с курсом валют в декабре

Исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re: Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко прогнозирует, что в первой половине декабря продолжится тенденция медленной девальвации гривны по отношению к доллару.

«Это связано с продолжающимся выводом нерезидентами 2 млрд. грн доходов из облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и продолжающимися торгами Кабмина и инвесторов относительно новых условий размещения облигаций. В этот момент курс доллара может достигнуть отметки 27,5 гривен за доллар», — считает Оксана Чепижко. Она также напоминает о необходимости дополнительной закупки НАК «Нафтогаз» объёма газа на спотовом рынке, что вызовет недельный дисбаланс предложения на валютном рынке.

«Но уже с третьей декады декабря, когда экспортеры начнут продавать излишки валюты на межбанке, ситуация выровняется. Доллар должен вернуться в привычный коридор 27−27.20. Поэтому поддаваться панике и бросаться покупать доллар сейчас не стоит», — советует эксперт. Что касается инфляции, то заложенный в проекте бюджета-2021 параметр (менее 8%) является нереалистичным, отмечает Оксана Чепижко.

По ее мнению, реальная инфляция по итогам года будет точно двузначной. «Нас ждёт очередной виток подорожаний и снижения покупательной способности гривны на фоне недостаточного относительно инфляции повышения минимальных социальных стандартов», — резюмирует эксперт.

Председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко обращает внимание, что на сегодняшний день есть факторы, которые могут резко (в течение двух-трех недель) негативно повлиять на развитие социально-экономической ситуации.

При этом отсутствуют факторы, которые могут повлиять позитивно. «Среди негативных факторов (и мировых, и внутриукраинских) — ковид, который на протяжении двух лет очень серьезно влияет на все экономические процессы. Также для Украины остается риск возможной эскалации военного конфликта с Россией. Именно эти два фактора сегодня могут быстро влиять на ситуацию, менять ее кардинально», — поясняет Алексей Дорошенко.

Если негативные факторы не сыграют свою роль в декабре, то увидим фактически то же, что происходит на сегодняшний день, считает он.

Эксперт продолжает: «Социально-экономическая и финансовая ситуация крайне сложная. Но мы достаточно привыкли к этому за последние годы. Да, система сейчас плохая, но она сбалансирована. И если не будет новых штаммов ковид-19 или прочего, что может резко обвалить мировой рынок, в том числе фондовый, то ничего экстраординарного в последний месяц года не произойдет. Государство продолжает заимствования с помощью ОВГЗ, продолжает сотрудничество с МВФ. Всё, как и раньше. Но при этом инфляция выходит за рамки запланированного. Она точно будет двузначная, выше 10%. Курс доллара сейчас повышается — уже почти 27. Но в госбюджете было заложено 28,6. К тому же, традиционно в декабре начинают продавать валюты и просто люди (им необходимо приобретать подарки) и бизнес (необходимо платить налоги в конце года). Соответственно, курс гривны, который сейчас откатил до 26,9 за 1 доллар, в первой декаде декабре может вернуться к более привычной отметке 26,3».

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