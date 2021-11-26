Межбанк: НБУ придется снова весь день тушить валютные пожары на рынке

Понедельник на валютном рынке пройдет очень интересно и с определенной курсовой интригой.

С одной стороны, уже завтра практически конец месяца и все клиенты будут спешить закрыть свои сделки на межбанке до отчетной даты. Это добавит статистики торгов и по расчетам Finance.ua, сегодня объем операций на межбанке составит не менее $180-250 млн при заключении до 450 – 700 сделок.

Более того, продолжавшийся всю прошлую неделю рост котировок доллара (завершилась сессия пятницы уже уровнем 27,12/27,14 гривен), провоцирует покупателей на быстрое закрытие сделок на опасениях дальнейшего взлета котировок. А вот продавцы уже не спешат и их логика проста: “пока доллар только дорожает, время работает на нас”. Это меняет сам характер торговой сессии, когда продавцы уже особо не торгуются, а вынуждены закрывать свои сделки на условиях продавцов. И основным ценовым ориентиром и сигналом для продавцов и покупателей являются ценники интервенций НБУ. Напомним, что за прошлую неделю он продал $630,10 млн долларов, но это лишь частично сдержало падение гривны на торгах.

С другой стороны, продавая такую значительную сумму валюты, Нацбанк по факту “откачал” с банковской системы порядка 17 млрд гривен. Так что гривневые ресурсы у покупателей валюты для продолжения таких же столь массированных покупок не особо-то и большие. И это частично снизит давление на курс, но только частично. Ведь сегодня и завтра еще зайдет оставшийся объем возмещений НДС экспортерам, что пополнит запасы гривневой ликвидности на рынке и позволит части игроков и спекулянтов продолжить раскачивать курс доллара на межбанке. Тем более, что активизировалось население и это создает дополнительный спрос на валюту и на торгах, так как банки вынуждены пополнять свою валютную позицию.

Интрига будет сегодня в ответах на три основных вопроса:

1). Готов ли Нацбанк продолжать тратить резервы в таком масштабе на сглаживание курсовых колебаний или все же начнет экономить и даст гривне дальше девальвировать?

2). Как поведут себя клиенты на межбанке – будут закрывать все свои хозяйственные операции на отчетную дату ( гривневые и валютные) или на опасениях дальнейшего роста котировок сегодня сосредоточатся на покупке валюты, оставив гривневые операции на завтра.

3). Насколько активно в процесс “раскачки” курса втянется население, которое на панике по поводу роста доллара может достаточно быстро, и главное малоконтролируемо стать дальнейшим локомотивом раскручивания девальвации нацвалюты.

Пока большинство факторов сегодня работает против гривны и, скорее всего, НБУ придется снова весь день тушить валютные пожары на межбанке своими интервенциями.

По евро скачки курса на нашем межбанке продолжатся, так как не утихает валютное ралли по паре евро/доллар на внешних рынках. На момент написания статьи евро резко обвалился с утра с 1,1284 до 1,1264 доллара и это явно не конец. Это снова сулит спекулянтам отличные возможности по раскачке курса евро и относительно гривны. По нашему прогнозу, пара евро/доллар на международном рынке сегодня будет находится в пределах коридора 1,1235-1,1310 доллара и все изменения на внешних рынках по этой паре будут немедленно отражаться и на курсе евро относительно гривны.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 29 ноября будут в пределах: доллар — коридор 27,00 – 27,30 грн, евро — коридор 30,35 – 30,70 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,95 – 27,40 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 25 коп, а в кассах банков до 25-30 коп.

Евро: в банках коридор от 30,20 до 30,85 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 30,40 до 30,85 грн при спреде в пределах до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,12 / 27,14

евро – 30,62 / 30,64

Курсы валют на Межбанке

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