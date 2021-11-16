Межбанк: почему курс доллара снова растет даже в выходной в США

Как и предупреждал Finance.ua в утреннем прогнозе – на валютном рынке сегодня было много сюрпризов, несмотря даже на то, что по доллару межбанк сегодня работал на условиях поставки валюты ТОМ из-за выходного в США. Обычно в такие дни курсовой тренд во многом формируют спекулянты, а сами торги достаточно малообъемны. Сегодня все было не так и только по Bloomberg объем операций составил порядка $248,7 млн, что настораживает.

Даже при таких условиях поставки доллара американская валюта подорожала еще на 4 копейки – с утренних 27,01/27,03 до 27,05/27,07 гривен, а евро вырос еще на 5 копеек- с 30,29/30,31 до 30,34/30,36 гривен. При этом стоит учесть, что утренний старт по доллару и евро изначально был выше вчерашнего закрытия (в среду торги завершились уровнем 26,98/27,00 по доллару и 30,23/30,25 по евро).

Виновниками взлета котировок сегодня были банки с иностранным капиталом. В самом начале сессии на рынок вышел Нацбанк с долгоиграющей продажей по 27,04 гривны. Своим ценником он ограничил аппетиты тех продавцов и спекулянтов, кто хотел уже с утра сыграть “на повышение”. В итоге, на первом этапе и покупатели, и продавцы работали ниже уровня регулятора.

Спрос на валюту все же превышал предложение с самого утра, но выход НБУ позволил со стартовых 27,01/27,03 к 11 часам гривне чуть укрепиться до 27,00/27,02 гривен и до 12 часов курс просел до 26,995/27,015.

Но затем ситуация начала быстро меняться. Банки с иностранным капиталом стали выходить на торги с покупкой доллара на значительные суммы и если к обеду и во время него котировки еще находились в пределах 27,005/27,025 гривен, то уже после 14 часов покупатели брали валюту по 27,04 гривны у Нацбанка.

НБУ продал $50 млн по 27,04 гривны и вынужден был снова выйти на торги, но уже с котировкой продажи 27,05. Курс к 15 часам достиг отметки 27,02/27,04 гривны, но это был еще не предел. За счет спроса со стороны банков с иностранным капиталом курс к концу дня вырос до 27,05/27,07 гривен, а НБУ продал $100 млн по 27,05 гривен.

Такое нестандартное поведение украинского межбанка по доллару при выходном дне в США и рост его котировок, несмотря на массированные распродажи Нацбанка – плохой знак дня гривны. И это говорит только о том, что завтра давление на нацвалюту только возрастет.

Главные события 25 ноября на валютном рынке:

1) Рост котировок доллара за день на 4 копейки — с утренних 27,01/27,03 до 27,05/27,07 гривен к концу сессии.

2) Нацбанк дважды выходил с интервенцией и продал $50 млн по 27,04 гривны и $100 млн по 27,05 гривен.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 в четверг находился на отметке 27,0003 гривны, а официальный курс на 26 ноября 2021 года установлен на уровне 27,0256 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,05 / 27,07

евро – 30,34 / 30,36

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1212 / 1,1213

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