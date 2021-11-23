В каких регионах украинцы чаще всего берут ипотеку

По состоянию на 25 ноября уполномоченные банки по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписали 1135 кредитных договоров на общую сумму 987 млн грн, причем как на первичном (24,46%), так и вторичном (75,54%) рынках.

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По данным Министерства финансов, всего в уполномоченные банки поступило 1573 заявки на участие в программе на общую сумму 1382,6 млн грн, из которых 25,02% составляет первичный рынок и 74,98% – вторичный.

Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

г. Киев (33,10%);

Киевская обл. (31,46%);

Львовская обл. (6,47%);

Харьковская обл. (6,06%);

Волынская обл. (3,86%).

Прирост за неделю составляет:

+3% – количества кредитов и +3% – суммы кредитов;

+2% – количества заявок и +2% – суммы заявок.



Инфографика: Минфин

Напомним, что запуск «Доступной ипотеки 7%» состоялся в марте во исполнение инициативы Президента Украины Владимира Зеленского.

Для привлечения большего количества участников в государственных программах «Доступная ипотека 7%» и «Доступные кредиты 5−7-9%» Минфин разработал постановление. В частности, отменены возрастные ограничения к недвижимому имуществу (кроме объектов недвижимости в областных центрах с численностью населения более 1 млн, которые должны быть приняты в эксплуатацию или реконструированы не ранее чем в течение десяти лет) и увеличен лимит возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% – до 40% от нормативной площади, которая оплачивается заемщиком самостоятельно.

На сегодня в программе «Доступная ипотека 7%» участвуют 19 уполномоченных банков. Банки, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры ипотечного кредитования согласно обновленным условиям программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и тому подобное.

Справка Finance.ua: