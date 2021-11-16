НБУ представил проект по развитию устойчивого финансирования до 2025 года

Национальный банк разработал дорожную карту с целью развития устойчивого финансирования на период до 2025 года.
Об этом рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко на презентации политики НБУ по развитию устойчивого финансирования до 2025 года.
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По его словам, политика Нацбанка по развитию устойчивого финансирования предусматривает четыре составляющие.
«Первая составляющая политики – имплементация экологических, социальных и управленческих факторов в деятельность финансовых учреждений. Для банков эти факторы станут частью системы корпоративного управления с начала 2022 года, а для небанковских финучреждений – с конца 2024 года», – подчеркнул Шевченко.
Вторая составляющая – это управление экологическими и социальными рисками.
«Мы планируем интеграцию управления перечисленными рисками в общую систему управления рисками финансовых учреждений для банков с 2023 года, для небанковских учреждений с конца 2024 г. Это на постоянной основе обеспечит выявление, мониторинг, контроль и смягчение таких рисков на каждом этапе работы с проектами, а также и в непосредственной деятельности этих учреждений», – отметил глава НБУ.
Третьей составляющей станет оценка и отбор проектов для финансирования с учетом их роли в устойчивом развитии.
Отбирая проекты для финансирования, банкам необходимо будет оценивать их влияние на экологию, постоянство экономической деятельности и энергоэффективности. Банкам нужно будет также раскрывать информацию о технических критериях и классификации, таксономии экономической деятельности, экологических, социальных и управленческих показателях, на основе которых осуществлена оценка и отбор таких проектов.
Четвертая составляющая – это обязательное раскрытие банками информации об устойчивом характере их деятельности.
«Мы разработаем рекомендации по раскрытию такой информации, для банков до конца 2023 года, для небанков – до конца 2024 года», – отметил глава НБУ.
Он также добавил, что это комплексный документ с четкими действиями и сроками, целью которого является формирование целостного видения развития устойчивого финансирования в Украине до 2025 года.
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