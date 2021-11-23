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В Эстонии запретили использование оборудования 5G от Huawei

В Эстонии запретили использование оборудования 5G от Huawei

Парламент Эстонии, Рийгикогу, в третьем чтении поддержал законопроект “об электронных коммуникациях”, в котором среди прочего запрещено использование в стране оборудования 5G от китайской компании Huawei.

Об этом сообщает ERR.

Законопроект, запрещающий использование мобильных технологий, сделанных китайской фирмой Huawei, в эстонских сетях, прошел последнее третье чтение Рийгикогу, за проголосовали 73 депутата (из 101). Законопроект также гармонизирует правила защиты прав потребителей между более традиционными телефонными службами и службами обмена сообщениями, такими как Whatsapp и Viber.

Эстонский «Закон об электронных коммуникациях» переносит во внутреннее законодательство Европейскую директиву по коммуникациям и определит требования к использованию аппаратного и программного обеспечения в сетях связи таким образом, чтобы не подвергать опасности национальную безопасность. Его еще должен одобрить президент страны.

Осенью 2020 года оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G запретила Швеция. В сентябре 2021 года Минобороны Литвы рекомендовало потребителям избегать покупки китайских мобильных телефонов Xiaomi и избавиться от купленных ранее.

США также ограничивает участие китайских компаний в области связи, в частности, в текущем году была отозвана лицензия у китайской телекоммуникационной компании China Telecom.

По материалам Укринформ
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