Межбанк: почему курс доллара тестирует уровень в 27 гривен

Среда на валютном рынке не принесла облегчения гривне. Доллар снова вырос за день на 10 копеек с утренних 26,88/26,90 до 26,98/27,00 гривен, а евро почти не изменился (рост всего на 1 копейку) и к вечеру среды котировался в пределах 30,23/30,25 гривен. При этом стоит учесть, что утренние котировки по доллару были изначально выше вчерашнего закрытия сразу на 3 копейки. Котировки евровалюты относительно гривны особо не выросли лишь за счет международного фактора проседания пары евро/доллар до уровня 1,12 доллара за евро и периодически даже ниже этого порога.

Перед завтрашним выходным в США (День благодарения) все клиенты спешили закрыть свои сделки по доллару и поэтому рынок был более активным по времени, чем это происходит обычно, а часть сделок (в том числе и не спекулятивных, а сугубо клиентских) прошли и после 15:30 — т. е. уже на ТОМе.

Спрос на валюту снова превышал предложение практически с самого утра и со стартовых 26,88/26,90 к 11 часам доллар вырос до 26,93/26,95 гривен. Сразу после 11 часов на межбанк вышел НБУ с продажей валюты в формате запроса лучшего курса и продал около $ 30−40 млн в пределах коридора 26,92−26,94 гривны. Это несколько снизило ажиотаж и курс даже просел до 26,895/26,915 к полудню.

Среди покупателей были замечены нерезиденты, а также все те же торговцы нефтепродуктами. Но сегодня все же иностранцы во многом «сделали» произошедший рост котировок, а мелкие банки-спекулянты просто вовремя подтолкнули тренд на межбанке в выгодную им сторону.

Но как только НБУ ушел часть продавцов снова стали задирать свои ценники и постепенно курс опять стал расти. К обеду котировки поднялись до отметки 26,915/26,935 гривен, а после обеда появилась новая череда желающих купить доллар. Видимо, часть компаний вспомнили, что завтра в США выходной и решили все свои расчеты по доллару закрыть сегодня.

В итоге, к 14 часам доллар вырос до 26,92/26.94 гривен, к 15 часам он дорос до 26,93/26,95 гривен, а потом его на единичных сделках уже подтянули до уровня 26,98/27,00 гривен.

Завтра межбанк по доллару будет очень малообъемным и это дает отличный шанс для спекулянтов «погонять» курс в нужную им сторону.

Главные события 24 ноября на валютном рынке:

1). Рост котировок доллара за день на 10 копеек — с утренних 26,88/26,90 до 26,98/27,00 гривен к концу сессии.

2). Нацбанк выходил с интервенцией в формате запроса лучшего курса и продал по оценкам наблюдателей порядка $ 30−40 млн по ценникам от 26,92 до 26,94 гривен.

3). Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 26,926 гривен, а официальный курс на 25 ноября 2021 года установлен на уровне 26,9273 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 26,93/ 26,95

евро — 30,17 / 30,19

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1195 / 1,1196

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке