Кредит онлайн ‒ особенности и преимущества получения займа на карту

Кредит онлайн без отказа ‒ отличный способ решить финансовые проблемы, когда нет времени стоять в очереди в банке и собирать целый пакет документов. Услуга удаленного кредитования доступна любому совершеннолетнему гражданину Украины, независимо от его социального статуса. Оформление занимает буквально несколько минут и также быстро принимается решение по заявке. Лояльная политика мфо позволяет свести количество отказов по кредиту к минимуму, повысить доверие клиентов.

Какие условия нужно выполнить

Микрофинансовые организации производят выдачу займа физическим и юридическим лицам. Чтобы получить кредит онлайн на карту, нужно выполнить следующие условия:

достигнуть совершеннолетия (18 лет);

иметь паспорт гражданина Украины;

наличие идентификационного кода;

иметь активную банковскую карту.

наличие мобильного телефона;

декларация о доходах за последние полгода (только для частных предпринимателей и юридических лиц).

Сумма займа при первом обращении колеблется от 500 до 20000 грн. Если клиент добросовестно соблюдает условия кредитного договора, то мфо может увеличить доступную сумму займа и снизить процентную ставку по кредиту. Срок выдачи кредита плавающий ‒ от 2 недель до 2 лет. Процент за использование кредитными средствами начисляется ежедневно. Примерная годовая ставка ‒ от 230%.

Как подать заявку на кредит онлайн

Чтобы взять кредит на карту, нужно придерживаться следующего порядка действий:

1. Зайти на официальный сайт микрофинансовой организации.

2. Воспользоваться кредитным калькулятором. Ввести необходимую сумму кредита, срок погашения. Система автоматически выполнит расчет процентов.

3. Если сумму процентов устраивает, то можно начинать заполнять заявку.

4. Указываются анкетные данные (ФИО, адрес фактического проживания, прописки, семейное положение, место работы, примерный уровень ежемесячного дохода).

5. Продолжать оформлять заявку нужно, прикрепив сканкопии паспорта, инн. Сделать фото с первой страницей паспорта.

6. После заявка отправляется в обработку. Процесс происходит быстро, занимает не более 20 минут.

В случае положительного решения клиенту нужно будет пройти процесс верификации карты банка. Процедура необходима для подтверждения, что деньги в долг берет законный владелец карты.

Далее выполняется подписание кредитного договора в электронном виде. После чего деньги поступают на карту и клиент уже может их получать.

Вероятность отказа минимальна, но мфо имеет полное право отказать в выдаче займа в случае плохой кредитной истории, наличия просроченных задолженностей в других финансовых организациях. Чтобы повторно подать заявку нужно погасить просроченные обязательства в других мфо или банках.

Когда вернуть долг точно в срок не выходит, всегда можно подключить услугу пролонгации кредита. Для этого придется просто внести сумму процентов за весь период фактического использования. Если же есть возможность погасить кредит раньше, то досрочное погашение также доступно.

Погашать кредит удобно через личный кабинет клиента, интернет-банкинги, тсо или айбоксы. Если возможность внесения средств через кассы банков, но в этом случае деньги могут поступать на счет в течение 3 дней.

Преимущества оформления кредита на карту

Онлайн кредитование ‒ это целый ряд выгод для клиентов. Среди которых:

возможность взять кредит независимо от социального статуса и уровня дохода;

минимум документов;

без поручителей и справок о доходах;

без залога имущества;

экономия времени и сил;

быстрая подача и обработка заявки;

минимальный риск получения отказа;

оформление в удобном месте и времени суток;

пролонгация или досрочное закрытие кредита.

Кредитование в режиме онлайн ‒ удобный сервис выдачи займов, который позволяет клиентам экономить время и получить качественное обслуживание, не выходя из дома.