Разоблачена схема противоправного занижения налога на добавленную стоимость

Сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Черкасской области разоблачили схему создания искусственной цепочки по приобретению сельскохозяйственной продукции неизвестного происхождения с использованием субъектов хозяйствования с признаками «фиктивности» и ее дальнейшего экспорта.
Использование указанной схемы за счет документального оформления бестоварных операций привело к занижению налоговых обязательств по НДС на сумму более 10 млн гривен.
По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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