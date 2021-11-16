Разоблачена схема противоправного занижения налога на добавленную стоимость

Сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Черкасской области разоблачили схему создания искусственной цепочки по приобретению сельскохозяйственной продукции неизвестного происхождения с использованием субъектов хозяйствования с признаками «фиктивности» и ее дальнейшего экспорта.

Использование указанной схемы за счет документального оформления бестоварных операций привело к занижению налоговых обязательств по НДС на сумму более 10 млн гривен.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.