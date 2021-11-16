Apple запатентовала 3D-экран для синхронного просмотра разных фильмов

Компания Apple зарегистрировала патент, который связан с устройствами отображения контента. В этот раз американский производитель электроники описал идею применения лентикулярного экрана для одновременного просмотра разных фильмов или шоу несколькими пользователями.

Особенность дисплея заключается в использовании специальных линз, благодаря чему становится возможным одновременный просмотр разных изображений в зависимости от ракурса. В прилагающейся к патенту документации отмечается, что на одном устройстве могут смотреть различный контент сразу несколько человек. К примеру, для взрослого и ребёнка, сидящих под разными углами к экрану, будет видна своя картинка.



Изображение: 4pda.to

В качестве ещё одного сценария использования такого ТВ Apple приводит в пример наличие нескольких подписок в различных стриминговых службах. Благодаря возможности вывода разных изображений, пользователи потоковых сервисов смогут синхронно просматривать более одного сериала или программы на одном экране. Сейчас такое решение существует только на бумаге — планирует ли компания воплотить его в виде готового устройства, неизвестно.