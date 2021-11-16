По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (39,419 млн грн и 43,086 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 33), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,91-26,92 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 84 активных заявок по доллару на сумму 82,505 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,8000 – 2 222
27,7777 – 79 797
26,9600 – 50 000
26,9500 – 63 336
26,9300 – 120 000
26,9200 – 150 000
26,9200 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,9300 – 7 777
26,9300 – 20 000
26,9300 – 30 000
26,9400 – 30 000
26,9400 – 50 000
26,9400 – 20 000
26,9400 – 50 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0024 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9610 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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