Украина продлила контракт с Pfizer: 25 млн доз вакцины в год и дополнительные прививки

Украина продлила контракт с фармацевтической компанией Pfizer на поставку вакцины от коронавируса. Ежегодно будет поставляться по 25 млн доз.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Министерство здравоохранения продлило контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022−2023 годы с четкими сроками поставок вакцин. В течение этого времени Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодно», — отметил он.

По его словам, вакцина будет использоваться для дополнительных прививок при соответствующих рекомендациях Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации.

«Каждый заслуживает возможность быть защищенным от COVID-19, используйте свое право быть здоровым. Сделайте прививку как можно быстрее», — добавил Ляшко.

Справка Finance.ua:

ранее гендиректор американской компании Pfizer Альберт Бурл заявлял, что вакцинироваться от коронавируса нужно будет каждый год;