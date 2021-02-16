Максим Орыщак: стоит ли инвестировать в Bitcoin? Пять советов начинающему инвестору

Инвестиции в крипторынок сохраняют статус «новомодных» инструментов для среднестатистического человека. Однако целесообразность покупки присутствует даже по состоянию на середину февраля, несмотря на успехи различных криптовалют с начала 2021 года.

Мы наблюдаем достижение новых исторических максимумов, истерию трейдеров и инвесторов на рынках, рост целевых уровней среди аналитических агентств и частые упоминания о криптовалютах не только в СМИ, но и среди медийных персон мирового масштаба.

Положительной стороной покупки криптовалют будет потенциал быстрого заработка, так как тот же Bitcoin готовится к скачку на 56 000 $, а Эфириум к 2 000 $ за монету.

Также стоит отметить подходящий момент на рынке: переходный период в правящем составе Америки и непонимание внешней политики этой страны по отношению к Китаю. Дружелюбные отношения могут привести к коррекции цен на криптовалюты. Недоговоренности, наоборот, будут поводом для роста цены на криптовалюты.

Из дополнительных важных событий, по причине которых Bitcoin будет расти, — низкий спрос на золото, перегретый рынок акций США, неизменная монетарная политика США — эти факторы будут провоцировать уход инвесторов в крипторынок.

Из минусов инвестиций в крипторынок самым первым будет риск потери всех средств, так как эти монеты ничем не подкреплены, кроме спроса людей. Инвесторы в криптофермы создают медийный шум, проводят выставки, активность на форумах и т. д. , чтобы спрос на криптовалюты сохранялся высоким.

Чем быстрее валюты дорожают, тем больше денег неопытных инвесторов будет приходить на рынок, а это будет провоцировать дальнейший спрос. Нельзя сравнивать это с тюльпановой лихорадкой, но в какой-то мере ситуация на крипторынке является пирамидой.

То есть при инвестициях в крипторынок очень важно «держать руку на пульсе» и быть готовым выходить, когда пирамида начнет падать.

Моя оценка по крипторынку пока что положительная. Мы ждем оптимистичных показателей в 56 500 $ за Bitcoin уже в первом квартале 2021 года, и потенциал роста до 100 000 $ в 2021 году в принципе.

Основным драйвером будет именно медийность происходящего. То есть, например, если SEC в Америке сейчас сделает замечание Илону Маску за манипулирование рынком — можно получить коррекцию цен вниз. Но, как только найдется очередная юридическая лазейка для продвижения этих активов — цена возобновит рост.

Еще одним барьером на этот год выступает экологичность криптоферм, которая влечет за собой глобальное потепление. То есть если этот вопрос станет причиной для регулирования криптоферм… Или появятся указы по различным странам о переходе на альтернативные источники энергии, которые не увеличивают выбросы двуокиси углерода, то этот период будет коррекцией для крипторынка.

Однако, после коррекции возобновится рост, так как затраты криптоферм нужно будет окупить. То есть будут новые маркетинговые акции для повышения спроса на покупку криптовалют.

Топ-5 советов по покупке начинающему инвестору:

1). Думать о личной безопасности. Населению Украины нужно понимать, что кроме рынка предложения криптовалют есть еще и мошенники. Перевод средств с карты на карту, или личная встреча для передачи токенов/компьютеров и т. д. — это риск грабежа. Покупка криптовалют в интернете должна проводиться только на известных сайтах. Как вариант вот такой можно использовать: localbitcoins.com.

2). Торговать нужно не на последнее. Инвестиции подразумевают готовность вложить деньги и оставить их нетронутыми на неопределенный срок. При развороте цены нужно следить за ситуацией и понимать, когда стоит выходить из криптовалют. В помощь аналитические ресурсы.

3). Никогда не слушать советы одной компании, одного аналитика, одного друга/соседа/эксперта. Обязательно собрать пул мнений и составлять свою точку зрения проработав информацию из различных источников.

4). Поучиться инвестициям, психологии трейдера/инвестора на различных онлайн ресурсах. Это очень поможет в первое время не бояться совершать покупки.

5). Покупать криптовалюту или акции, или валюту, или золото — только понимая, по какой цене вы будете фиксировать прибыль. Всегда нужно рассчитать потенциал роста и посчитать в деньгах, сколько прибыли вам принесет та или иная инвестиция. Порой такая подготовка будет поводом отказаться от инвестиций, а куда-то, наоборот, отдать больше денег.

Кроме Bitcoin стоит держать в фокусе таких лидеров как Эфириум, Лайткоин, Tether, Bitcoin Cash, Рипл, Cardano. Чем больше на рынке игроков, тем более вероятно, что они будут инвестировать в знакомые им активы. То есть потенциал роста лидеров крипторынка всегда выше, чем у малоизвестных активов.

Обращая внимание на комментарии в мировых СМИ о том, что криптовалюты непригодны для обращения в мире денег — я вынужден согласиться.

Хлеб и макароны за криптовалюту массово покупать не будут. Нет в мире технической подготовленности к такой жизни. А вот как средство платежа криптовалюты уже много лет пригодны и привычны во всем мире. Так что на непригодность актива нужно смотреть под разными углами.

Концерты артистов или недвижимость — можно оплатить криптовалютой по личной договоренности, а вот расплатиться за покупку мотоцикла, велосипеда или оплатить банкет в ресторане — вряд ли получится.

Сравнивая золото и крипторынок, стоит обратиться вновь к началу: откуда спрос на эти активы? Золото, преимущественно, покупали центробанки. Однако тенденция 2020 года такова, что физическое золото не интересует ни промышленность, ни конечных потребителей, ни регуляторов. Институциональные инвесторы тоже сокращают спрос, понимая, что роста цен ждать не приходится. А где сейчас спрос? Спрос на крипторынке. И чем выше цена, тем больше спроса будет. Соответственно можно ждать, что количественный перевес в сторону крипты приведет к победе по темпам роста именно этих активов.

Отдельно стоит обратить внимание на ситуацию с Dogecoin, которая на фоне последней волны роста поднялась в топ-10 криптовалют по капитализации. То есть идея такова, что внимания достойна не сама валюта, а ситуация вокруг нее, которая демонстрирует готовность любого актива показать стремительный рост при достаточном уровне сговора рынка на новые вершины и ценовые скачки.

Где будет следующий Памп (резкий ценовой взлет — авт.) — нужно искать по форумам в интернете и быть готовыми стремительно инвестировать. Также стремительно закрывать эти инвестиции.

Нельзя сказать, что меняется инвестиционная модель мира. Но однозначно появилась альтернатива привычным консервативным акциям, индексам, доллару США и золоту.

Максим Орыщак, аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ)