Что будет с гривной после транша МВФ: эксперт спрогнозировал новый курс

Украинскую национальную валюту ждет новое ослабление — этому будет способствовать выход нерезидентов из ОВГЗ. Информация о том, что МВФ одобрил выделение Украине почти $ 700 миллионов, не сдержит падение курса гривны, прогнозирует старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.
Об этом он сказал в комментарии «РБК-Украина».
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Котович прогнозирует, что гривна будет слабнуть, но в итоге останется в «привычном коридоре» — 26,5−27 грн/$.
По его словам, недавняя продажа валюты «Укрэнерго» укрепила гривну, но это было нивелировано дальнейшим спросом от нерезидентов, которые выходили из ОВГЗ.
«Поэтому укрепление курса в начале ноября не было длительным и на общем негативном фоне гривна ослабла до более чем 26,5 грн/$. Не помогла здесь и уплата квартальных налогов, которая традиционно способствует укреплению гривны», — объясняет эксперт.
Он напомнил, что Нацбанк продавал валюту для сдерживания ослабления гривны. В итоге было продано $ 108 миллионов, куплено — $ 5 миллионов.
«Больше всего НБУ продал в пятницу, когда нерезиденты активизировались с выходом из гривневых облигаций. И только благодаря интервенциям в результате гривна потеряла за неделю 1,2%», — говорит аналитик.
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