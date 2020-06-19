По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (50,012 млн грн и 45,575 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (54 и 46), максимальный курс продажи доллара 30,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,67-26,68 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 100 активные заявки по доллару на сумму 95,587 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,8000 – 2 222

26,6800 – 50 000

26,6800 – 200 000

26,6700 – 40 000

26,6700 – 63 336

26,6600 – 120 000

26,6600 – 55 555

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,6700 – 9 000

26,6700 – 12 000

26,6700 – 10 000

26,6800 – 10 000

26,6800 – 30 000

26,6800 – 20 000

26,6800 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,7432 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,6494 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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