«За средства налогоплательщиков»: чиновников хотят заставить указывать источник расходов

Петиция о том, что органы государственной власти и местного самоуправления должны писать на всех информационных материалах о расходах фразу «за средства налогоплательщиков», набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским.
«Обязать органы государственной власти и органы местного самоуправления на всех информационных материалах об использовании бюджетных средств в обязательном порядке указывать фразу “за средства налогоплательщиков” в соответствии с контекстом. Размер данной надписи должен быть не менее 25% площади информационного материала».
Авторы петиции также считают, что требование касательно фразы «за средства налогоплательщиков» должно также использоваться и в отношении объектов, которые создаются за заемные средства – ведь государство получает займы под гарантию будущих налоговых поступлений, государственные займы также ложатся на плечи налогоплательщиков.
Ранее Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2021 год, которые предусматривают увеличение расходов на 39,6 млрд грн.
А Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6298 о выделении из государственного бюджета на 2021 год 2,5 млрд грн для финансирования инфраструктурных проектов и создание национальной авиакомпании.
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