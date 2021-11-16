Межбанк: почему стоит поторопиться с покупкой валюты

Понедельник будет очень активным днем на валютном рынке Украины. Причин несколько:

1. Увеличение спроса на валюту и продолжение усиления давления на гривну за счет боязни клиентов, что курс будет расти и дальше. Последние дни курс вплотную подходил к уровню в 26,60 гривен и только интервенции НБУ сбивали этот ажиотаж.

2. В четверг, 25 ноября, в США выходной – День благодарения, и украинским клиентам надо оперативно проплатить свои долларовые контракты, чтобы потом не проводить операции в четверг ТОМом.

3. Сезон активных распродаж в формате «черной пятницы», что активизирует как покупателей импортной продукции среди населения, так и импортеров, которые рассчитываются с поставщиками. И все это еще и на фоне массированной закупки энергоносителей ввиду наступления отопительного сезона. Кроме этого, сами транзакции по оплате товаров на иностранных интернет-площадках нашими гражданами в период распродаж — будут значительными по общей сумме, что также добавит давления на курс доллара и евро в Украине.

4. Активизация наличного рынка, где население стало в гораздо больших объемах покупать валюту на страхах о девальвации гривны. Этот дополнительный спрос через валютную позицию банков опосредованно выходит и на межбанк, что также создает дополнительное давление на курс.

5. Приближение периода выплат возмещений НДС экспортерам, что снижает у них желание и потребность в постоянной продаже валютной выручки, и это также плохо для нацвалюты.

Весь этот клубок задач клиентов и курсовых интересов крупных игроков и будет в ближайшие дни делать «погоду» на межбанке. А противостоять резким скачкам курса будет Нацбанк, проводя интервенции.

По нашему прогнозу в понедельник объем сделок на торгах составит не менее $ 160−215 млн при заключении до 460−670 сделок, а НБУ придется выходить на рынок как минимум один раз, чтобы дать сигнал и банкам, и клиентам о своем «видении» курсового коридора на сегодня.

Усиление факторов, работающих против гривны в эти дни, не оставляет шанса нацвалюте на особое укрепление своих позиций, а вот вероятность дальнейшей плавной девальвации гривны к цели 26,80−26,90 к концу недели на межбанке — очень высока.

По евро на международных рынках валютные ралли продолжатся, но часть крупных банковских групп в преддверии затишья на американском рынке в связи с Днем благодарения — постараются все же побороться за уровень в 1,13 доллара за евро и своими операциями вернуть евро с действующих на момент написания статьи уровней около 1,1265 доллара хотя бы к отметкам 1,1280−1,13 к концу дня. Удастся ли им это, станет понятным уже в первые 3−4 часа европейских торгов. Евро останется на сегодня главным инструментом для спекулятивных заработков как на мировых площадках, так и в Украине по паре евро/гривна.

Курсы межбанка, по нашему прогнозу, 23 ноября будут в пределах: доллар — коридор 26,50−26,75 грн, евро — коридор 29,80−30,20 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,64 / 26,66

евро — 30,03 / 30,05

Курсы валют на Межбанке

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