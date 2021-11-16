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В Украине с 1 декабря изменятся цены на газ для некоторых категорий населения

В Украине с 1 декабря изменятся цены на газ для некоторых категорий населения

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что бытовые потребители природного газа, которых обслуживает поставщик «последней надежды» (ППН), должны выбрать и подключиться к рыночному поставщику до 1 декабря 2021 года.

Об этом сообщается на сайте Нафтогаза.

«Бытовые потребители природного газа, которых обслуживает поставщик „последней надежды“ (ППН), должны выбрать и подключиться к рыночному поставщику до 1 декабря 2021 года. Все клиенты ППН в течение 60 дней должны сменить газовую компанию и заключить с ней договор», — сказано в сообщении.

В компании обращают внимание, что цена 7,96 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки) действует только на льготный период, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 25 октября 2021 года № 1102.

Отмечается, что ГК «Нафтогаз Украины» не устанавливает цену для клиентов ППН, она рассчитывается ежемесячно по специальной формуле.

В общей сложности в Украине газ бытовым клиентам поставляют более 50 компаний.

Нафтогаз поставляет газ в пределах годового тарифного плана «Фиксированный» по цене 7,96 грн/куб. м. Эта цена для коммерческих клиентов не будет увеличиваться до 30 апреля 2022 года.

Как подать заявку на присоединение к ГК «Нафтогаз Украины»:

  • онлайн — на сайте gas.ua или в веб-версии Приват24;
  • оффлайн — в сети банков ПУМБ, Ощадбанк, Таскомбанк, Идея Банк, через сеть агентов СГ «ТАС», в отделениях «Новой почты», а также в центрах оплат и подключений ГК «Нафтогаз Украины».

Для оформления заявки клиенту нужно заполнить короткую форму и предоставить несколько документов: паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких собственников жилья, а также указать EIC-код (16-значный персональный газовый номер объекта).

Справка Finance.ua:

  • НАК «Нафтогаз Украины» предоставляет своим клиентам скидку на оплату природного газа. Скидка предоставляется только абонентам, которые пользуются годовым тарифом «Фиксированный».
  • размер скидки составляет всего 1%. Но в случае большого потребления газа, например, в собственном доме даже эта сумма может стать ощутимой;
  • оплачивать предыдущие счета необходимо по-прежнему, до 25 числа следующего за отчетным месяца. В то же время чтобы получить скидку, это нужно сделать до 15 числа в личном кабинете потребителя или чат-боте компании.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам Finance.UA
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