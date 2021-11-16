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НБУ за неделю продал 100 млн долларов, чтобы сдержать падение гривны

НБУ за неделю продал 100 млн долларов, чтобы сдержать падение гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 15-18 ноября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 5,00 млн долларов и продал 108,00 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 103,00 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк возобновил продажу валюты. Тем не менее, курс доллара за неделю вырос на 1,8% до 26,56 гривен – максимума за 1,5 месяца.

Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3 606,70 млн долларов и продал 354,60 млн долларов. Сальдо интервенций составило 3 252,10 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.

По материалам РБК-Украина
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