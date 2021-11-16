НБУ за неделю продал 100 млн долларов, чтобы сдержать падение гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 15-18 ноября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 5,00 млн долларов и продал 108,00 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 103,00 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Таким образом, центробанк возобновил продажу валюты. Тем не менее, курс доллара за неделю вырос на 1,8% до 26,56 гривен – максимума за 1,5 месяца.
Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3 606,70 млн долларов и продал 354,60 млн долларов. Сальдо интервенций составило 3 252,10 млн долларов.
Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.
Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине сокращается сельхозпроизводство - ГосстатВчера, 05:16 - 690 5
Киевляне могут дистанционно оплатить коммунальные услуги: в КГГА показали, как это сделатьВчера, 14:02 - 700 4
Украинцы планируют путешествия на зиму: ТОП-5 популярных направленийВчера, 15:19 - 3073 3
Нацбанк переведет СЕП на режим работы 23/7 с 3 августа19.06.2020, 20:00 - 809 3
В Украине с 1 декабря вырастут прожиточный минимум и минимальная пенсияВчера, 10:01 - 1256 2
Украинцы планируют путешествия на зиму: ТОП-5 популярных направленийВчера, 15:19 - 3073 3
Украинцы не спешат покупать квартиры на «вторичке»Вчера, 19:00 - 2331 1
Карта киевлянина: где получить, что она дает и как правильно пользоватьсяВчера, 09:45 - 2018 1
Дадут ли субсидии безработным и студентам: что говорит законВчера, 11:01 - 1829
Названы лучшие направления для путешествий в 2022 году (инфографика)Вчера, 09:30 - 1748
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 789
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1401 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 3145 5
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1359
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1424