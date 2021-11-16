Межбанк: ситуация накаляется и почему Нацбанк был вынужден вмешаться

Торги пятницы прошли очень активно. Уже после обеда объем операций существенно перевалил за отметку в $170 млн. Спрос значительно превышал предложение и снова скучать было некогда — ни банкам, ни их клиентам, ни Нацбанку.
Среди покупателей валюты были замечены все основные импортеры энергоносителей, крупные сети по продаже продуктов питания и гаджетов, а также и нерезиденты. Небольшой объем предложения на фоне стремительного роста спроса грозил нацвалюте крупными неприятностями в виде котировок свыше 26,65-26,75 гривен за доллар к концу дня. Ситуация накалялась быстро.
С утренних 26,48/26,50 гривен за доллар уже к 11 часам курс вырос до 26,56/26,58 гривен, а к 12:00 он дорос до 26,57/26,59. После 11 часов на торги вышел Нацбанк с долгоиграющей продажей по 26,59 гривен, что заставило всех клиентов ориентироваться на его ценник. К обеду котировки выросли до 26,58/26,60 гривен и при этом спрос на валюту все еще существенно превышал предложение.
К концу обеда котировки остановились на отметке 26,585/26,605 гривен за доллар, а Нацбанк до 15 часов продал уже $100 млн по цене 26,59 гривен и затем вышел с повторной продажей уже по 26,60 гривен.
В 15:00 котировки доллара находились на уровне 26,585/26,605 гривен, а затем уже накал страстей на межбанке начал постепенно стихать. Продажи Нацбанка закрыли основные суммы спроса на валюту и к 16 часам доллар чуть просел до 26,56/26,58 гривен, а завершилась пятничная сессия котировками 26,55/26,57.
Главные события 19 ноября на валютном рынке:
1). Рост котировок доллара за день на 7 копеек — с утренних 26,48/26,50 до 26,55/26,57 гривен к концу сессии.
2). Нацбанк дважды выходил на межбанк с продажей доллара. В первый раз продал порядка $100 млн по 26,59 гривен, а затем еще продавал валюту по 26,60 гривен.
3). Справочный курс НБУ на 12:00 в пятницу находился на отметке 26,5482 гривен, а официальный курс на 22 ноября 2021 года установлен на уровне 26,5694 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,58 / 26,60
евро – 29,93 / 29,95
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1319 / 1,1320
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