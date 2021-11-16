Межбанк: пятница обещает быть активной

Эта пятница на валютном рынке не станет исключением для этой недели и также пройдет очень активно.

Причем фактор последнего рабочего дня недели в этот раз особо не сработает. Основная причина – завершение периода уплаты налогов у клиентов. Всех, кто еще не рассчитался с бюджетом – подпирает время и им уже не до динамики курса и выжидания его оптимальных значений. Для них важно не попасть под штрафные санкции налоговиков. Поэтому, данная категория компаний сегодня будет активно продавать валюту и закрывать свои долги перед государством. Это традиционно работает в пользу нацвалюты на валютном рынке.

Но в тоже время активизировались и те покупатели, кто имеет гривну и боится дальнейшего роста котировок, как это происходило в последние дни. Именно их отложенный ранее спрос в сочетании с текущей потребностью в валюте для оплаты контрактов у крупных импортеров энергоносителей, а также покупки тех компаний, кто активно занимается “зеленой энергетикой” и сейчас начал получать деньги от государства за ранее накопленные перед ними долги и рассчитываться со своими иностранными партнерами – вот основная причина роста котировок межбанка на этой неделе. И тенденция увеличения спроса на валюту приведет к росту давления на курс гривны на межбанке и относительно большой, как для пятницы, статистики торгов. По расчетам “Минфина” объем операций сегодня составит $140-230 млн при заключении до 450-630 сделок.

Тестирование коридора по цене продажи доллара на межбанке в пределах 26,50-26,60 гривен продолжится. Мы прогнозируем дальнейшее активное противостояние курсовых интересов крупных игроков во время сессии и необходимость очередного выхода Нацбанка с соответствующей интервенцией.

По евро на международных рынках после недавних ралли наблюдается очень относительное затишье и небольшая коррекция. И скорее всего, соотношение пары евро/доллар будет находиться в пределах достаточно узкого по теперешним меркам коридора 1,1310-1,1380 доллара за евро, что несколько снизит и колебания курса евровалюты относительно гривны на украинском межбанке.

Курсы межбанка, по нашему прогнозу, 19 ноября будут в пределах: доллар — коридор 26,40-26,60 грн, евро — коридор 29,90-30,25 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,30 — 26,70 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20-25 коп, а в кассах банков до 30 коп.

Евро: в банках коридор от 29,75 до 30,35 грн при спреде до 25-30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 29,90 до 30,30 грн при спреде в пределах до 25 копеек.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,40-26,51 грн и продажа 26,55 — 26,60 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,50 / 26,52

евро – 30,05 / 30,07

Курсы валют на Межбанке

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