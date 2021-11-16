Украинцы планируют путешествия на зиму: ТОП-5 популярных направлений

Украинские туристы оптимистично настроены относительно зимнего сезона отпусков 2021/22.

Об этом свидетельствуют данные внутренней статистики Join UP!.

Запланированные путешествия. По состоянию на октябрь 2021 года уже 59 499 туристов забронировали тур на период с 1.10.2021 года по 30.03.2022 года. В прошлом году таких было почти вдвое меньше: 32 498 человек.

Впрочем, показателей допандемического 2019 года достичь еще не удалось – тогда туры на аналогичный период забронировали 79 819 украинских путешественников.

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Данные компании свидетельствуют, что в сравнении с прошлым годом туристы этой зимой уже забронировали в два раза больше туров: 24 975 заявок на сезон 2021/22 против 12 557 заявок зимой 2020/21.

При этом текущие результаты составляют более 2/3 показателей пикового 2019 года, когда количество заявок достигало 33 968.

ТОП-5 зимних направлений:

в прошлом году самые популярные маршруты определялись не только спросом среди украинцев, но и доступностью. Именно поэтому некоторые лидеры 2019 года не попали в ТОП -5 — их границы были закрыты;

-5 — их границы были закрыты; стабильно в пятерке лидеров остается Египет, который ежегодно занимает первую строчку, а также ОАЭ , хотя с прошлого года это направление по популярности обходит Турция;

, хотя с прошлого года это направление по популярности обходит Турция; сегодня, когда европейские страны снова принимают туристов, перечень лидеров обновился. Кроме того, планируется, что популярные зимой курорты Юго-Восточной Азии также откроются для путешественников из Украины, а следовательно, стоит ожидать их в будущих рейтингах.



Инфографика: Join UP!

Как сообщает пресс-служба компании, ситуация на туристическом рынке не является равномерной. Те страны, которым удалось не закрывать границы, даже выиграли, ведь путешественники выбирали именно их. Как результат, спрос рос и, например, в Египте минимальная цена за тур (7 ночей при размещении в двухместном номере) в течение последних трех лет росла: с $200 в 2019/20 году до $220 в 2020/21 и до $240 в 2021/22.

Интересно, что в этом сезоне столько же стоит аналогичный отдых в Греции. Впрочем, некоторые направления сохраняют цены на одном уровне. Так, минимальная стоимость в зимней Турции уже в течение двух лет составляет $180.



Инфографика: Join UP!