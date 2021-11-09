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Similarweb открывает новый офис в Киеве и планирует нанять 50 специалистов

Similarweb открывает новый офис в Киеве и планирует нанять 50 специалистов

Платформа сбора данных посещаемости сайтов Similarweb объявила об открытии двух новых офисов в Европе – в Киеве и Мюнхене.

Об этом говорится в сообщении компании.

Расширение Similarweb в Европе подчеркивает растущую европейскую клиентскую базу компании. Такой шаг последовал за майским IPO компании на Нью-Йоркской фондовой бирже и открытием ее четвертого офиса в США в Рестоне, штат Вирджиния.

В киевском офисе Similarweb будут работать более 50 специалистов в области R&D и IT специалистов. Ожидается, что в ближайшие два года их количество утроится. Отмечается, что киевский офис будет служить техническим центром.

Как отмечает профильное издание Ain.ua, в Киеве уже есть офис SimilarWeb. Сначала компания работала в Украине в рамках партнерства с Ciklum, однако до 2016 года все сотрудники киевского офиса были штатными сотрудниками SimilarWeb.

По материалам НВ
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