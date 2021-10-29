Объемы жилищного строительства в этом году выросли на 18%

За январь-сентябрь объемы строительства в Украине выросли на 3%, в частности в секторе жилой недвижимости — на 18%.

Такие данные привел президент Строительной палаты Украины Петр Шилюк на заседании Антикризисного совета общественных организаций Украины и правления УСПП на тему «Совместные действия власти и бизнеса: предупреждения рисков для восстановления экономики в 2022 году».

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При нормальных условиях таким показателям, заметил Шилюк, можно было бы только радоваться. Однако речь идет о приросте по сравнению с кризисным 2020 годом.

«Если в 2019 году в стране сдали более 10 млн кв. м жилья, то в прошлом году — лишь чуть больше 5,5 млн кв. м. Так что вопрос можно рассматривать в разных ракурсах», — пояснил президент Строительной палаты.

Улучшению ситуации и возвращению к прежним темпам строительства жилья, по его мнению, среди прочего, способствовало бы дешевое кредитование не только покупателей недвижимости, но и непосредственно строительного бизнеса. По данным Шилюка, из освоенных за 9 месяцев на строительстве 26,6 млрд грн лишь 0,7% приходится на кредитный ресурс (по реальным ставкам 5−14%).

«А к примеру, в Польше доля заемных средств в структуре расходов на строительство — 20% (при стоимости займов в 3% годовых), в Венгрии — 8% при такой же низкой кредитной ставке. В Германии же ипотечная ставка вообще равна нулю», — привел данные президент Строительной палаты.

Также, по словам Шилюка, требует немедленного решения так называемый «газовый вопрос». Ведь сейчас природный газ обходится строителям почти в 40 тыс. грн за кубометр. Что в итоге приведет к существенному повышению себестоимости строительства.

«Рост цен на металл, тарифов на перевозки, стоимости энергоресурсов поднимет все цены в отрасли. И тогда говорить о восстановлении прежних темпов ввода в эксплуатацию жилья уже не придется», — прогнозирует Петр Шилюк.

Он предложил рассмотреть эти вопросы на ближайшей встрече представителей отрасли с чиновниками.