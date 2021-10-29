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В Киеве усилят контроль за соблюдением карантина

В Киеве усилят контроль за соблюдением карантина

Во всех районах столицы усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер в условиях «красной» зоны.

Об этом передает пресс-служба КГГА.

Согласно протоколу, для контроля за соблюдением ограничительных противоэпидемических мер количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города.

К рабочим группам привлекут должностных лиц районных государственных администраций, Г У Госпродпотребслужбы, Главного управления Национальной полиции, КП «Муниципальная охрана».

Контроль будут обеспечивать указанные ведомства, а также райгосадминистрации, департамент муниципальной безопасности КГГА, Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины, а также коммунальное предприятие «Киевпастранс».

За нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст. 44−3 кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривающей штрафы для граждан и должностных лиц размером от 17 тыс. до 170 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

  • с 1 ноября в Киеве начала действовать «красная» зона адаптивного карантина;
По материалам Espreso.tv
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