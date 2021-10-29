Еврокомиссия ожидает снижения цен на газ и нефть весной

Еврокомиссия прогнозирует снижение цен на газ к началу весны до 600 долларов за тысячу кубов.

Об этом говорится в прогнозе ЕК, опубликованном 11 ноября.

В ЕС констатируют более стремительный рост цен на газ в конце 2021 года, чем, например, в хабах США. Причиной называют низкие запасы в ПХГ после холодной зимы и падение поставок российского газа.

Кроме того, на рынке также образовалось низкое предложение сжиженного газа вследствие высокого спроса в Азии. Дорожала и электроэнергия, ведь возобновляемая энергетика не могла обеспечить имеющийся спрос на фоне газового дефицита.

В апреле 2020 года, напоминают в ЕК, цена газа составляла 7 евро за МВт-ч, а осенью достигла 100 евро за МВт-час. Впоследствии она превысила 160 евро за МВт-ч, или 2000 долларов за тысячу кубов.

Но согласно прогнозу, к началу весны цены вернутся к 50 евро за МВт-ч, или около 600 долларов за тысячу кубометров.

Ожидается также незначительное падение цен на нефть в начале следующего года. Осенью котировки нефти марки Brent достигали 86 долларов за баррель на фоне газового дефицита и ограниченной добычи странами ОПЕК+. Таким образом в октябре цены полностью восстановились после пандемических 20 д/б в апреле прошлого года.

Страны-экспортеры нефти договорились постепенно наращивать поставки нефти к концу 2022 года, ежемесячно — на 400 тысяч б/с.

Таким образом в ЕК ожидают, что фьючерсы достигнут пика в последнем квартале 2021 года, после чего возьмут курс на снижение. Но в среднем цены вырастут с 71,5 д/б в этом году до 78,9 д/б в следующем году. Далее, в 2023 году, котировки снова снизятся до 72,№ д/б в 2023 году.

ЕС также отмечает мощное восстановление Китая, что вызвало высокий уровень цен на металлы с пиком в мае. Хотя со временем котировки выровнялись, «зеленый» переход и повышенный спрос на электрические батареи для транспорта может увеличить спрос на ряд металлов. Например, медь и литий.