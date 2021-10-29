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Что изменится для владельцев «еврономеров» с 10 ноября

Что изменится для владельцев «еврономеров» с 10 ноября

Уже с 10 ноября в Украине заканчивается льготный период для владельцев «еврономеров». Это означает, что со среды владельцев автомобилей на европейских номерах ждут штрафы и большое количество протоколов.

Об этом пишет сайт Сегодня.

Какой штраф можно получить:

  • если после окончания льготного периода такую машину на улице остановит патрульная полиция, водитель заплатит за нерастаможенную машину 8,5 тысячи гривен. Затем полицейский передаст данные в Таможенную службу, и та наложит свой штраф за превышение срока пребывания авто без регистрации на территории страны;
  • эта сумма составляет уже 170 тысяч гривен, а машину придется вывезти за территорию Украины.

После 10 ноября растаможить авто из Европы можно только по полной цене, и на это у владельца есть лишь 10 дней с момента пересечения границы.

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Некоторые категории автомобилей вообще не удастся легализовать согласно действующему законодательству Украины.

Растаможить нельзя машины, которые попали в Украину в 2021 году, автомобили, которые въехали с территории РФ, а также авто:

  • которые имеют евростандарт Евро0 и Евро1 (год выпуска до 1995);
  • которые имеют гибридные двигатели;
  • вес которых превышает 3500 тонн (3,5 т включительно).

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По материалам Сегодня
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