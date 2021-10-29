Что изменится для владельцев «еврономеров» с 10 ноября

Уже с 10 ноября в Украине заканчивается льготный период для владельцев «еврономеров». Это означает, что со среды владельцев автомобилей на европейских номерах ждут штрафы и большое количество протоколов.
Об этом пишет сайт Сегодня.
Какой штраф можно получить:
После 10 ноября растаможить авто из Европы можно только по полной цене, и на это у владельца есть лишь 10 дней с момента пересечения границы.
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Некоторые категории автомобилей вообще не удастся легализовать согласно действующему законодательству Украины.
Растаможить нельзя машины, которые попали в Украину в 2021 году, автомобили, которые въехали с территории РФ, а также авто:
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