Список «красных» областей Украины расширили

Черкасская область с 12 ноября 2021 года переходит в «красную» зону эпидемиологической опасности.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 9 ноября, сообщает министр Кабмина Олег Немчинов.

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На территории области будет запрещена работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов. При этом для вакцинированных персонала и посетителей учреждений запреты действовать не будут. Таким образом, в Украине будет уже 16 «красных» областей и Киев.