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Где в Киеве срочно и недорого сдать ПЦР-тест?

Когда возникает потребность сдать тест на COVID-19, у большинства пациентов возникает вопрос: «Какой анализ лучше выбрать?» Золотой стандарт в диагностике вирусных болезней, включая коронавирус, — исследование путем полимеразной цепной реакции. Сокращенно — ПЦР.

Особенность метода в том, что он обнаруживает в организме человека генетический материал вируса. В случае с SARS-CoV-2 — его РНК. Точность метода составляет от 99 до 100%.

Ошибка может произойти, только если лаборант неправильно выполнил забор материала или пациент заранее не подготовился к анализу.

Как готовиться к тесту?

Современная лаборатория «Медилабс» приглашает сдать тест на коронавирус в Киеве горожан и жителей пригородов столицы. Надо записаться на конкретные дату и время (на сайте или по телефону) и перед анализом пройти специальную подготовку.

Это важно. Перед исследованием пациент должен отказаться:

  • за 24 часа — от алкогольных напитков;
  • за 12 часов — от лечения препаратами для носовой полости, горла;
  • за 4 часа — от курения;
  • за 2 часа — от любой пищи и напитков.

Что делать, если сильно беспокоит жажда? Медики советуют пить чистую негазированную воду, но не позднее чем за 30 минут до анализа.

Также стоит помнить, что в день тестирования не разрешается утром чистить зубы, использовать ополаскиватель полости рта. Под запретом жевательная резинка и спреи-освежители дыхания.

Как проходит процедура?

Лаборант берет у пациента мазок со слизистой верхних дыхательных путей. Боли эта манипуляция не вызывает, хотя неприятные ощущения могут появиться. Процедура длится несколько секунд, поэтому дискомфорт будет минимальным и кратковременным.

ПЦР-тест обнаружит, что человек болен, уже в первые дни после заражения. Поэтому не надо ждать появления первых симптомов ковида, чтобы записаться на анализ. Его можно сдавать сразу после контакта с больным.

Все, кто проходит в «Медилабс» тест на коронавирус (Киев, Киевская область), получают готовые результаты уже через 7 часов после забора биологического материала.

ППри каких симптомах нужно обследоваться?*

Прежде всего в лабораторию обратиться необходимо тем, у кого:

  • температура тела повысилась и держится несколько дней подряд;
  • появился удушливый кашель;
  • есть боль в груди — эпизодическая или постоянная;
  • наблюдается повышенная утомляемость, боль в суставах, общая слабость;
  • исчезло обоняние и способность различать вкусы.

К перечисленным признакам коронавирусной болезни довольно часто добавляется еще одна — диспепсия. Могут появиться диарея, тошнота.

Кому еще нужен анализ?

Согласно рекомендациям ВОЗ и украинского Министерства здравоохранения, лабораторное обследование необходимо:

  • Больным пневмонией любой степени тяжести.
  • Пациентам, которым требуется хирургическое вмешательство.
  • Пожилым людям (старше 60 лет), которые заметили у себя признаки респираторной инфекции.
  • Всем, кто контактировал с больными COVID-19.
  • Украинцам, которые собираются за границу.
  • Гражданам, которые вернулись из заграничного путешествия.
  • Всем, кто контактировал с лицами, прибывшими из-за рубежа.

Своевременная диагностика позволит сдержать пандемию и предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

ПЦР перед зарубежной поездкой

Чтобы пересечь государственную границу, нужно иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования. Срок, в течение которого этот документ действует, в различных странах отличается.

В большинстве случаев анализ нужно сдать за 2-3 суток до выезда. Узнать точную информацию можно в посольстве/консульстве страны, в которую вы планируете ехать.

К справке тоже есть определенные требования. Она должна быть напечатана на бланке международного образца, сопровождаться англоязычным переводом. На документе должен быть QR-код: просканировав его, узнают, какая лаборатория выдала справку, и проверяют личные данные путешественника.

Лаборатория «Медилабс» выдает перевод справки на английском языке бесплатно. Обратите внимание, если вы планируете записаться на тест на коронавирус в Киеве: цена исследования указана на сайте. Эта сумма окончательная. Вам не придется вносить никаких доплат.

По материалам Медилабс
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