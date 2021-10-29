Где в Киеве срочно и недорого сдать ПЦР-тест?

Когда возникает потребность сдать тест на COVID-19, у большинства пациентов возникает вопрос: «Какой анализ лучше выбрать?» Золотой стандарт в диагностике вирусных болезней, включая коронавирус, — исследование путем полимеразной цепной реакции. Сокращенно — ПЦР.
Особенность метода в том, что он обнаруживает в организме человека генетический материал вируса. В случае с SARS-CoV-2 — его РНК. Точность метода составляет от 99 до 100%.
Ошибка может произойти, только если лаборант неправильно выполнил забор материала или пациент заранее не подготовился к анализу.
Как готовиться к тесту?
Современная лаборатория «Медилабс» приглашает сдать тест на коронавирус в Киеве горожан и жителей пригородов столицы. Надо записаться на конкретные дату и время (на сайте или по телефону) и перед анализом пройти специальную подготовку.
Это важно. Перед исследованием пациент должен отказаться:
Что делать, если сильно беспокоит жажда? Медики советуют пить чистую негазированную воду, но не позднее чем за 30 минут до анализа.
Также стоит помнить, что в день тестирования не разрешается утром чистить зубы, использовать ополаскиватель полости рта. Под запретом жевательная резинка и спреи-освежители дыхания.
Как проходит процедура?
Лаборант берет у пациента мазок со слизистой верхних дыхательных путей. Боли эта манипуляция не вызывает, хотя неприятные ощущения могут появиться. Процедура длится несколько секунд, поэтому дискомфорт будет минимальным и кратковременным.
ПЦР-тест обнаружит, что человек болен, уже в первые дни после заражения. Поэтому не надо ждать появления первых симптомов ковида, чтобы записаться на анализ. Его можно сдавать сразу после контакта с больным.
Все, кто проходит в «Медилабс» тест на коронавирус (Киев, Киевская область), получают готовые результаты уже через 7 часов после забора биологического материала.
ППри каких симптомах нужно обследоваться?*
Прежде всего в лабораторию обратиться необходимо тем, у кого:
К перечисленным признакам коронавирусной болезни довольно часто добавляется еще одна — диспепсия. Могут появиться диарея, тошнота.
Кому еще нужен анализ?
Согласно рекомендациям ВОЗ и украинского Министерства здравоохранения, лабораторное обследование необходимо:
Своевременная диагностика позволит сдержать пандемию и предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.
ПЦР перед зарубежной поездкой
Чтобы пересечь государственную границу, нужно иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования. Срок, в течение которого этот документ действует, в различных странах отличается.
В большинстве случаев анализ нужно сдать за 2-3 суток до выезда. Узнать точную информацию можно в посольстве/консульстве страны, в которую вы планируете ехать.
К справке тоже есть определенные требования. Она должна быть напечатана на бланке международного образца, сопровождаться англоязычным переводом. На документе должен быть QR-код: просканировав его, узнают, какая лаборатория выдала справку, и проверяют личные данные путешественника.
Лаборатория «Медилабс» выдает перевод справки на английском языке бесплатно. Обратите внимание, если вы планируете записаться на тест на коронавирус в Киеве: цена исследования указана на сайте. Эта сумма окончательная. Вам не придется вносить никаких доплат.
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