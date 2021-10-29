Рост на 20-25% ежегодно: прогноз Нацбанка по тарифам на электроэнергию

Национальный банк Украины в своем отчете сообщил, что рост тарифов на электроэнергию после апреля следующего года прогнозируется на уровне +20-25% в год. Причина – потребность приведения тарифов к экономически обоснованному уровню.
До 30 апреля 2022 года Кабинет министров зафиксировал цену на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 1,44 грн за кВт/ч (для тех, кто потребляет менее 250 кВт/ч), если более – 1,68 грн.
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По состоянию на конец 2022 года, тарифы на электроэнергию могут возрасти до 1,73-1,80 грн (на 20-25%) для тех, кто потребляет менее 250 кВт/ч в месяц, свыше – до 2,02-2,10 грн.
Инфографика: «Слово и дело»
На конец 2023 года рост тарифов также прогнозируется на 20-25%. Те, кто потребляет до 250 кВт/ч, будут платить 2,08-2,25 грн, а те, кто свыше – 2,42-2,62 грн.
По состоянию на конец 2024 года предусматривается рост тарифов на электроэнергию до 2,50-2,81 грн (потребление менее 250 кВт/ч) и до 2,90-3,27 грн (потребление свыше 250 кВт/ч).
В конце 2025 года прогнозируемые тарифы на электричество вырастут до 3,00-3,51 грн и 3,48-4,09 грн в зависимости от того, сколько потреблять электроэнергии.
Прогнозируется, что за 4 года тарифы возрастут как минимум в два раза, если сравнивать с сегодняшним днем.
Эксперты утверждают, что объективная цена на сегодня за электроэнергию – 3,5 грн за кВт/ч.
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