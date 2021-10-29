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Ducati представила самую мощную версию своего электросамоката

Ducati представила самую мощную версию своего электросамоката

Линия электрического микротранспорта для городской мобильности от Ducati продолжает расширяться, и новый скутер Pro-III провозглашен лучшим в ассортименте на это время.

Одним из главных преимуществ электрического самоката Ducati Pro-III, разработанного в партнерстве с MT Distribution, является использование технологии NFC. Скутер запускается бесконтактно с помощью электронной метки.

Pro-III имеет легкую, но прочную раму из магниевого сплава, которая также прекрасно поглощает вибрации. Ducati оснащает самокат с 10-дюймовыми колесами с бескамерными шинами и двойными дисковыми тормозами спереди и сзади. Светодиодная оптика делает скутер более безопасным для езды ночью и в условиях слабого освещения.


Фото: Ducati

Электросамокат Pro-III оснащен безщеточным двигателем мощностью 350 Вт, который обеспечивает 515 Вт пиковой мощности. Его аккумулятор на 468 Вт*ч обеспечивает запас хода до 50 км на одном заряде. Однако для полной зарядки аккумулятора требуется около девяти часов, что не лучшее время для транспорта такого класса. Ducati Pro-III имеет четыре режима езды: самый медленный предлагает максимальную скорость в 6 км/ч, а самый быстрый – 25 км/ч.


Фото: Ducati

USB-порт на 3,2-дюймовом светодиодном дисплее скутера позволяет заряжать смартфон во время движения. Дисплей показывает выбранный режим движения, скорость, запас хода и т. д. Его дополняет фирменное приложение для смартфона Ducati Urban e-mobility.

Электрический самокат Ducati Pro-III уже доступен по цене 800 евро на официальном сайте и в дилерских центрах Ducati. Напомним, что чуть более скромный Ducati Pro-II стоит от 549 евро, а Pro-I обойдется в 399 евро. Есть и еще более доступная модель – Ducati Corse Air за 299 евро.

По материалам Телеканал 24
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