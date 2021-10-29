Киев формирует бюджет на 2022 год. Кличко назвал основные цифры

В проекте бюджета столицы на 2022 год доходы города запланированы в сумме более 68 млрд грн, расходы — более 66 млрд грн.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время Коллегии Киевской городской государственной администрации.

«Мы приближаемся к концу года. В частности, и финансового. Поэтому в ближайшее время должны вынести на рассмотрение и принятие Киевсовета проект главного финансового документа города — бюджета на следующий год. Поэтому сегодняшняя коллегия посвящена двум вопросам — проекту бюджета на 2022 год и проекту Программы экономического и социального развития города Киева на 2021−2023 годы в части следующего года. Относительно основных цифр. Доходы бюджета города на 2022 год планируем в сумме более 68 млрд грн. В сравнении с ожидаемым выполнением бюджета за 2021 год, доходы вырастут на 3 млрд 305 млн грн. Расходы бюджета города на 2022 год запланированы в объеме 66 млрд 218 млн грн. Также в проекте бюджета предусмотрено погашение обязательств по внешним и внутренним заимствованиям — в сумме почти 2 млрд грн», — сообщил Виталий Кличко.

Что касается Программы экономического и социального развития столицы, проектом документа на следующей год предусмотрены объемы капитальных расходов на объекты строительства, реконструкции и капремонты — в размере 13,2 млрд. В том числе, капитальные вложения — 6 млрд, на капитальные ремонты — 7,2 млрд.